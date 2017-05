Kinder-Turnfest in Meckelfeld

(cc). Am Sonntag, 14. Mai, veranstaltet der Turnkreis Harburg-Land das beliebte Kreis-Kinderturnfest in der Sporthalle der Realschule am Appenstedter Weg in Meckelfeld. Beginn ist um 11 Uhr. Da an fünf Geräten (Boden, Barren, Reck, Sprung, Balken) geturnt wird, ist gegen 12.30 Uhr mit dem Veranstaltungsende zu rechnen.