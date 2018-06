Kira Mae Lüllau siegt beim Läufermeeting

LEICHTATHLETIK: Rico Helmboldt wurde Zweiter

Bei der Erstauflage des hamburg running Läufermeetings im Rahmen des Sommerfestes im Hammer Park gewann Kira Mae Lüllau von der LG Nordheide (Stammverein MTV Pattensen) gleich im ersten Lauf über 800-Meter der Frauen, obwohl sie noch der U20-Jugend angehört. Dabei wurde sie vor allem durch Tempomacherin Alena Gardyan vom Hamburger SV in der ersten Runde auf Kurs gebracht. Auch nachdem die favorisierte Kim Lassen von Hamburg Running in der zweiten Runde das Tempo machte, und auch die Führung übernahm, ging Kira überraschend nach 600 Metern an Kim Lassen vorbei und siegte sicher in hervorragenden 2:13,30 Minuten. Zweite wurde Kim Lassen (2:15,89). Mit dieser hervoragenden Zeit qualifizierte sich die Nordheide-Athletin nicht nur für deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Rostock (Norm 2:17,20 Min), sondern unterbot damit auch ihre eigene Bestzeit um rund sechs Sekunden. Im Lauf der männlichen Jugend U20 über 800 Meter wurde Rico Helmboldt (LG Nordheide) in handgestoppten 2:04,4 Minuten (persönliche Bestzeit!) Zweiter hinter Arthur Dobberstein (2:02,8 Min.) von der LG Wedel-Pinneberg. Wegen des Ausfalls der elektronischen Zeitnahme kann das Ergebnis nicht in die Bestenlisten eingetragen werden.