Königlicher Besuch zum Jubiläum in Luhmühlen

Zum internationalen Vielseitigkeitsturnier (15. bis 18. Juni), dass in diesem Jahr zum 60. Mal in Luhmühlen stattfindet, wird Prinzessin Anne (66) in der Heide erwartet. Der königliche Besuch aus Großbritannien hat sich für den ersten Turniertag (1. Dressurtag), 15. Juni, angekündigt. Die reitbegeisterte Prinzessin, die erneut die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernimmt, war bereits drei Mal in Luhmühlen dabei, gewann 1975 bei den Europameisterschaften (EM) als Mitglied der britischen Equipe die Einzel- und Mannschaftsmedaille, besuchte 1987 die Weltmeisterschaft in der Heide, und kehrte 1987 als Präsidentin des Weltreiterverbandes (FEI) zur Europameisterschaft nach Luhmühlen zurück. „Wir fühlen uns sehr geehrt, Prinzessin Anne im Rahmen des Jubiläumsturniers begrüßen zu dürfen. Seit ihrem letzten Aufenthalt sind dreißig Jahre vergangen, in denen Luhmühlen einen enormen Wandel vollzogen hat. Somit freuen wir uns darauf, ihr den modernisierten Turnierplatz und die Geländestrecke zu zeigen“, so Julia Otto, Geschäftsführerin der Turniergesellschaft Luhmühlen.