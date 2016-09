Kreative Marathonstaffeln in Over

LEICHTATHLETIK: Den Startschuss für die Läufer gab Jana Sussmann

(cc). Bei besten Bedingungen für Läufer hat der TSV Over-Bullenhausen seine 26. Auflage der beliebten Marathonstaffel veranstaltet. Prominenter Gast der Veranstaltung mit insgesamt 12 Staffeln war die Top-Athletin Jana Sussmann aus Winsen, die den Startschuss gab.Bei diesem Event ging es nicht nur um gute Zeiten, sondern auch um Kreativität. Der Sonderpreis für das kreativste Team ging an die Jugendfußballer des gastgebenden TSV, die geschminkt wie kleine Gespenster und Monster als „Die Geisterbande“ auf die Marathondistanz starteten. Ein weiterer Sonderpreis ging an das Erwachsenenteam des Vereins „Die Schürzenjäger“. Das Team hat die komplette Strecke wurde mit einer 1,60 Meter langen aufblasbaren Bratwurst als Staffelholzersatz zurückgelegt. Beide Sonderpreise wurden vom Hauptsponsor der Veranstaltung, der Sparkasse Harburg- Buxtehude, zur Verfügung gestellt. Am Ende siegte nach 118 Runden über den Over Sportplatz das Team der „TSG Langsprinter“ von der TSG Bergedorf in einer Zeit von 01:56:28 min.„ Mit 12 Staffeln blieben wir zwar hinter den Meldungen der letzten Jahre, aber es war erneut eine rundum gelungene Veranstaltung“, freute sich TSV-Organisator Martin Gutzeit, der bekannt gab, dass es ihn nach elf Jahren die letzte Marathonstaffel ist, und ein Nachfolger noch nicht gefunden wurde.