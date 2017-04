Kreativer Tanz beim TSV Stelle

(cc). Nach Musik bewegen und spielerisch das Tanzen lernen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren in der Tanzsportabteilung des TSV Stelle, die beginnend mit dem Mittwoch, 26. April, im Sportzentrum „Kurze Heide“ in Stelle einen Kursus „Kreativer Kindertanz“ anbietet. Anmeldungen per Telefon 04174/42 61. Informationen auch im Internet unter www.tsa-stelle.de.