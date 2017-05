Kreis-Pokalfinale am Sonntag in Stelle

(cc). Am Sonntag, 7. Mai, finden die Endspiele um den Tischtennis-Kreispokal in der Schulsporthalle in Stelle statt. Beginn: 13 Uhr. Im Endspiel des Damen (A-Pokal) stehen sich der MTV Ashausen/Gehrden und TSV Auetal gegenüber. Das Finale um den Damen B-Pokal bestreiten der MTV Obermarschacht III und SV Bendestorf. Beim Kreis-A-Pokal der Herren treffen Obermarschachts II und TV Vahrendorf aufeinander. Im C-Wettbewerb trifft TVV Neu Wulmstorf IV auf SV Königsmoor II.