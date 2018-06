Kreis-Verbandstag in Nenndorf

(cc). Am Mittwoch, 20. Juni, 19.30 Uhr im Gasthaus "Zum Lindenhof" in Nenndorf, finder der 69. Tischtenniskreisverbandstag statt. Die Delegierten aus den Vereinen blicken auf eine lange Tagesordnung. Erst gibt es einen Rückblick, dann eine Vorschau auf die kommende Saison. Auf der Jahrestagung werden auch die Staffelsieger geehrt. "Die Teilnahme am Kreisverbandstag ist für alle Pflicht. Jeder Verein muss einen Vertreter entsenden, sonst ist ein Ordnungsgeld fällig", betont Kreis-Pressewart Ralf Koenecke.