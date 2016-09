Kreisderby in der Fußball-Landesliga der Frauen

(cc). Am Samstag, 24. September, 16 Uhr Kurze Heide, spielen im Kreisduell der Fußball-Landesliga der Frauen der gastgebende TSV Stelle (Platz vier) und Aufsteiger Eintracht Elbmarsch (7.) gegeneinander. „Die letzte Begegnung der Mannschaften liegt schon eine Saison zurück. Damals siegte Stelle und schaffte den Aufstieg in die Landesliga“, erinnert sich TSV-Pressesprecherin Giulia Stürmer: „Die Zuschauer können auf ein spannendes Derbyspiel freuen.“

Am vergangenen Wochenende gewann das Team des TSV Stelle auswärts beim Oberligaabsteiger ATSV Scharmbeckstotel mit 3:1 (1:1). Die Tore: 0:1 Giulia Stürmer (22. Minute), 1:1 Ronka Klook (41.), 1:2 und 1:3 Alina Prüfer (46. und 68. Minute). Fast zeitgleich gewann die Eintracht Elbmarsch auf heimischem Rasenplatz mit 4:2 (2:1) gegen TuS Harsefeld. Die Tore für die Elbmarsch erzielten Janicke Lütjens (6.), Janne-Helene Schröder (43.), Nathalie Bödder (70.) und Marina Lehmann (88.).