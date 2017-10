Kreisderby in der Handball-Liga

(cc). In der Handball-Landesliga der Frauen steigt am Samstag, 21. Oktober, das Kreisderby zwischen dem Tabellen-10. MTV Ashausen-Gehrden und dem Neunten MTV Eyendorf. Beginn: 17 Uhr in der Halle Holtorfsloher Weg in Ashausen. Am Sonntag, 22. Oktober, ist beim Tabellenvorletzten HG Winsen, der Spitzenreiter SV Garßen-Celle II zu Gast. Das Spiel findet um 15.10 Uhr in der Sporthalle an der Bürgerweide in Winsen statt.