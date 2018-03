Kreisentscheid der Mini-Meister

(cc). Im Wettbewerb der Tischtennis-Minimeisterschaften findet am Sonntag, 4. März, in der Sporthalle der Oberschule in Jesteburg, Moorweg 28, der Kreisentscheid statt, bei dem die besten Mädchen und Jungen für die Entscheidung auf Bezirksebene gesucht werden. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Die Halle wird ab 10 Uhr geöffnet sein, weil Meldeschluss für alle qualifizierten Teilnehmer bereits um 10.30 Uhr ist.