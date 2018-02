Kreismeister im Mehrkampf

Bei den Kreismeisterschaften im Mehrkampf waren im Hallenbad in Over insgesamt 52 Teilnehmer von Blau-Weiss Buchholz, vom Schwimmclub Seevetal, den Schwimmfreunden Meckelfeld, der Start-Gemeinschaft Winsen-Stelle (SG Wiste) und dem TVV Neu Wulmstorf am Start. Bei den jüngsten Schwimmern (Jahrgang 2010) siegten Stella Schneemann (SG Wiste) und Jannik Häfelinger (SC Seevetal). Die Titel im Jahrgang 2009 gingen an Mia Julia Gemmeker und an Leo-Sebastian Laser (beide Blau-Weiss Buchholz). Im Jahrgang 2008 verteidigten Niklas Asshauer (SF Meckelfeld) und Vivien Joelle Häming (SG Wiste) ihre Titel. Im Jahrgang 2007 gewannen Merle Hinrichs (Blau-Weiss Buchholz) und Joshua-Elias Bauer (TVV Neu Wulmstorf). Im schwimmerischen Mehrkampf der Jahrgänge 2005 und 2006 dominierten Tom Luca Dähling (Jg. 2005, SG Wiste), Saskia Gleichforsch (Jg. 2006, Blau-Weiss Buchholz) und Janus Schütze (Jg. 2006, SC Seevetal).