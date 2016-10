Kreismeister stehen fest

Exakt 41 Tischtennis-Oldies ermittelten in insgesamt 97 Partien in der Schulsporthalle in Stelle die neuen Titelträger des Kreisverbandes Harburg-Land. In der größten Teilnehmergruppe bei den Senioren B (18 Aktive), dominierte Thomas Hartung (MTV Fliegenberg) das Feld, der sich mit einem Noppenbelag auf dem Schläger den Kreistitel mit einem 3:0-Finalsieg über Mathias Timm (MTV Hoopte) sicherte. Außerdem holte der Fliegenberger auch den Titel im Doppel gemeinsam mit Lothar Lorenzen vom gastgebenden TSV Stelle. In der Altersklasse (AK) 40 sicherten sich Kerstin Schrötke (TSV Auetal) und Michael Golinski (TuS Jahn Hollenstedt) die Kreistitel. Kreismeister in der AK 50 wurde der Neu-Fliegenberger Peter Radwe. Bei den Senioren der AK 70 holte Rolf Bentin (MTV Ashausen) den Titel.