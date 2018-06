Kreispokalfinale in Eyendorf

(cc). Am Sonntag, 24. Juni, ist der MTV Eyendorf Ausrichter der Halbfinals und auch der Endrunde im Tischtennis-Kreispokalwettbewerb der Jugend und in den Schülerklassen. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Die Eyendorfer Gerhard-Langer-Halle wird bereits ab 10 Uhr geöffnet sein. „Anmeldeschluss für alle Teams ist um 10:30 Uhr“, so der Pokalbeauftragte Ralph Estorf. Die Auslosung der Vorrundenpartien findet unmittelbar vor Beginn der Spiele statt.