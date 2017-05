Kreispokalfinals der Mädchen

(cc). Am Sonntag, 21. Mai, finden in Buchholz (Sportanlage am Holzweg) die Kreispokalendspiele der B, D- und E-Mädchen statt. Hier die Anpfiffzeiten: 10 Uhr: Finale der B-Mädchen, 14.30 Uhr: Finalspiele der D- und der E-Mädchen.