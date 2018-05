Kreisranglisten-Turnier in Stelle

(cc). Am Sonntag, 27. Mai 2018, findet das Kreisranglistenturnier (Qualifikation der Herren) des Tischtenniskreisverbandes Harburg-Land in der Schulsporthalle am Bardenweg in Stelle statt. Beginn ist um 11 Uhr, Hallenöffnung ab 10 Uhr. Anmeldeschluss ist 10:30 Uhr. Die Vorrangliste mit zehn Teilnehmern um den Einzug in die Endrangliste findet am Sonntag, 3. Juni statt. Anschließend gehen am Sonntag, 10. Juni, neben den Herren auch die Damen ins Rennen. Bei der Endrangliste wird in jeweils einer Gruppe mit wiederum 10 Teilnehmern gespielt. Titelverteidiger sind Martina Harms und (Todtglüsinger SV) und Bertram Bekmann (TSC Steinbeck-Meilsen).