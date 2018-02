Kreistitelkämpfe für Turnerinnen

(cc). Am Sonntag, 4. März, finden in der Nordheidehalle in Buchholz die Kreismeisterschaften im weiblichen Kunstturnen statt. Ausrichter ist der TSV Buchholz 08, die mit 60 Turnerinnen am Start sein wird. Wettkampfbeginn ist um 9.15 Uhr in den Kür- und Leistungsklassen (LK) 1-3 sowie in den Pflichtwettkämpfen. Der Kürwettkampf der LK 4 beginnt um 14.15 Uhr.