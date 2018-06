Kreistitelkämpfe in Winsen

(cc). Am Samstag, 16. Juni, finden die Leichtathletik-Kreismeisterschaften im Mehrkampf der Altersklassen U10 bis U16 auf der BBS-Sportanlage an der Bürgerweide in Winsen statt. Wettkampfbeginn ist um 13 Uhr. Ausrichter der Kreistitelkämpfe ist der MTV Rottorf. Online-Meldungen an www.ladv.de sind bis zum Sonntag, 10. Juni möglich.