KTG-Team Lüneburger Heide wird Landesliga-Meister

Geschafft! Am letzten Wettkampftag verbesserte sich die Turnriege der Kunstturngemeinschaft (KTG) Lüneburger Heide mit den Stammvereinen MTV Pattensen und MTV Borstel-Sangenstedt noch einmal und rückte vom vierten auf den ersten Tabellenplatz der Landesliga Hamburg vor. „Mit diesem Tagessieg stand die KTG-Riege punktgleich mit dem Niendorfer TSV an der Spitze der Tabelle. Aufgrund der höheren Gesamtpunktzahl aller Einzelübungen wurden aber unsere Mädchen zum Landesligameister gekürt“, freute sich Trainerin Birgit Kruse.Am Erfolg der KTG beteiligt waren: Elise Helmstedt, Lisa Buhr, Annika Rücker, Michelle Sitko, Paula Trigo-Alves und Annika Kruse, die nach zweijähriger Wettkampfpause ein starkes Comeback mit einer hervorragend geturnten Übung am Stufenbarren feierte. Beste Bodenturnerin aller Teilnehmerinnen war Michelle Sitko, die in ihrer temperamentvollen Darbietung eine ganze Schraube zeigte. Der inoffizielle Einzelsieg ging an die Landesmeisterin Annika Rücker (KTG Lüneburger Heide) vor Bundeskaderathletin Mailin Rönicke (TC Hamburg) und Elise Helmstedt (ebenfalls KTG).