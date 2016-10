Landesfinale mit 23 Akteuren

(cc). Mit einer geringen Teilnehmerzahl von 23 Startern in verschiedenen Altersklassen hat die Fechtabteilung des TSV Buchholz 08 die niedersächsischen Landesmeisterschaften mit dem Säbel in Buchholz ausgerichtet. Aus unserem Kreisgebiet holte Mahnaz Shahriyari vom TSV Winsen den Titel in der Junioren-Damenklasse und wurde in der Damenkonkurrenz Dritte.

Vom gastgebenden TSV Buchholz 08 waren mit Nils Müller und Fabian Schneider zwei Fechter in der Herrenklasse Aktive am Start, die den Endkampf nicht erreichten.