Landesliga-Derby in Ashausen

(cc). Die Handballfrauen der HG Winsen, die als Tabellenvorletzter (12:28 Punkte) weiter um den Klassenverbleib in der Landesliga kämpfen müssen, spielen am Samstag, 30. April, 17 Uhr, auswärts beim Tabellenfünften MTV Ashausen-Gehrden. Der Tabellen-10. MTV Eyendorf spielt auswärts beim Tabellenneunten HSG Lachte-Lutter. Das HSG-Team überraschte am vergangenen Wochenende mit einem 26:24-Heimsieg gegen die HSG Heidmark II, und konnte damit seinen Punktestand auf 14:26 Zähler ausbauen.