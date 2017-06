Landesliga-Saison erfolgreich beendet

(cc). Als jüngstes Formationsteam von Blau-Weiss Buchholz konnte das D-Team als Tabellendritter die Tanzsport-Saison in der Landesliga Nord beenden, und am Aufstiegsturnier zur Oberliga Nord teilnehmen. Für die Tänzer, den Club und den Trainerstab ein toller Erfolg!„Damit konnte sich das jüngste Team der Liga für das Highlight der Saison qualifizieren“, freute sich Trainerin Franziska Becker: „Auch wenn es am Ende nur für einen geteilten sechsten Platz in Stade gereicht hat, haben die jungen Tänzerinnen und Tänzer gezeigt, welch ein Potenzial das Lateinformationstanzen in Buchholz auch in den nächsten Jahren noch haben wird“. Auch das Trainerteam mit Katharina Globuschütz, Björn Poll, Michael Steiger und Tom Hennig zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung und dem Kampfgeist der jungen Truppe.„Die Bilanz der Formationssparte kann sich sehen lassen, die C-Formation unter Florian Hissnauer, Björn Poll und Meike Schumann erreichte mit Platz zwei in der Oberliga den Aufstieg in die Regionalliga und startet somit im nächsten Jahr in der höchsten Nordliga. Die 2.Bundesliga zeigte in diesem Jahr ein besonders gutes Niveau, der Einzug in das große Finale der B-Formation wurde somit als großer Erfolg gewertet. In der Abschlusstabelle erreichte das Team den fünften Rang, das Highlight war mit Sicherheit das Turnier in Bremerhaven, wo sich das B-Team den vierten Rang in der Tageswertung ertanzte“, lobte Franziska Becker.Einen unfassbaren Durchmarsch schaffte die Buchholzer A-Formation bis in die deutsche Spitze. Auf der deutschen Meisterschaft holte das Team von Franziska Becker und Nick Dieckmann sensationell Bronze und schaffte es diesen Platz in der Bundesligasaison mit nahezu allen Wertungen zu bestätigen. „Das war die bislang beste Saison für uns in Buchholz“, lautet das Fazit der Cheftrainerin. Dem fügt sie noch hinzu: „Ein großer Dank aller Tänzerinnen und Tänzer geht an die Vereinsleitung des Blau-Weiss Buchholz rund um Arno Reglitzky , sowie an die Sponsoren, die sich für diese faszinierende Sportart einsetzen und das hohe Niveau in Buchholz ermöglichen.“