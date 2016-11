Landesliga-Spitzenspiel in Tostedt

(cc). In der Handball-Landesliga der Frauen treffen am Samstag, 26. November, 18 Uhr, Spitzenreiter MTV Tostedt (14:0 Punkte) und der Tabellenzweite HV Lüneburg (14:2 Punkte) aufeinander. Bereits um 17 Uhr steigt am Samstag das Kreisderby zwischen dem Tabellenvierten MTV Ashausen-Gehrden und dem MTV Eyendorf (8. Platz). In der Landesliga der Männer empfängt der TuS Jahn Hollenstedt am Samstag, 19.30 Uhr, die SG Südkreis Clenze.