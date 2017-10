Landestitel geholt und Aufstieg geschafft

Erfolgreiches Turnierwochenende für das Tanzpaar Richard Utermöhlen und Uta Martens-Utermöhlen vom 1. Tanz Club (TC) Winsen, das als Niedersachsenmeister den Aufstieg in die Senioren II-B-Klasse geschafft hat.Das Winsener Turnierpaar war in einem achtköpfigen Feld der C-Klasse bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften bei den Senioren II in Delmenhorst gestartet, und schaffte in der Vorrunde mit 20 von 20 möglichen Kreuzchen auf dem Zettel der Wertungsrichter den Einzug in die Endrunde. In dieser steigerte sich das Paar nochmals, und gewann alle vier Tänze: Langsamer Walzer, Tango, Slowfox und Quick Step. Als Turniersieger holten Richard Utermöhlen und Uta Martens-Utermöhlen auch noch die Punkte für den Aufstieg.