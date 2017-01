Landestitel knapp verpasst

FUSSBALL: Buchholzer FC ist Futsal-Vizemeister

Als Zweiter bei der Futsal-Niedersachsenmeisterschaft in Braunschweig hat die Herrenmannschaft des Buchholzer FC nur knapp den Titel und damit die Qualifikation für die norddeutsche Meisterschaft verpasst.Das kann sich aber schon an diesem Wochenende ändern, wenn das BFC-Team gegen den Sieger der Futsal-Südstaffel, den BFC Braunschweig, in der Glück-Auf-Halle in Barsinghausen gewinnen sollte.Bei der Niedersachsenmeisterschaft in Braunschweig konnte der BFC bereits in der Vorrunde drei Spiele gewinnen, und schaffte mit einem weiteren Remis den Einzug in das Halbfinale. Anschließend bezwangen sie nach hartem Kampf mit 1:0 gegen den BFC Braunschweig. Im Endspiel verlor der Harburger Kreisligist allerdings deutlich mit 0:3 gegen den 1. FC Wennigser Mark. Dritter wurde Harpstedt nach einem 2:1 gegen Braunschweig.