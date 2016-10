Landestitelkämpfe bei Buchholz 08

(cc). Der TSV Buchholz 08 ist Ausrichter der niedersächsischen Landesmeisterschaften im Säbelfechten, die am 22. Oktober, ab 9.30 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Am Kattenberge ausgetragen werden. Die Einzel- und Mannschaftswettbewerbe finden für Damen- und Herren in den Klassen Aktive, Junioren, A-, B-Jugend und Schüler statt.