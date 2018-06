Landestitelkämpfe im Beachvolleyball

(cc). Am Sonntag, 17. Juni, werden die besten Beachvolleyballerinnen aus ganz Niedersachsen auf der Beachanlage am Jahnplatz in Winsen ihre Landesmeister in der Altersklasse (AK) U17 ermitteln. Tags zuvor spielt die U16 ihre Meister aus. Der gastgebende TSV Winsen wird mit drei Teams teilnehmen. Spielbeginn ist jeweils um 9.45 Uhr. Der Eintritt ist frei.