Landkreis-Masters auf „langen Strecken“ vorn

SCHWIMMEN: Mit Silber und Bronze auf dem Podest

Bei den deutschen Meisterschaften der Masters (Senioren), die in Wetzlar in Mittelhessen auf den „Langen Strecken“ ausgetragen wurden, waren aus unserem Kreisschwimmverband Ulrich -Utz Morche in der Altersklasse (AK) 70 und Johanna Brügge (AK25, beide SC Seevetal, sowie Deike Homeyer und Sina Krukenberg (beide AK 25) von der Start-Gemeinschaft Winsen-Stelle (SG Wiste) am Start. Die erste Medaille in Silber holte, Johanna Brügge, die über 200 Meter Rücken in 2:46,47 Minute das Ziel erreicht hatte. Ulrich-Utz Morche wurde über diese Distanz Sechster. Zweimal Silber ging auch an Deike Homeyer, die über 400 Meter Lagen (5:40,56 Min.) und über 200 Meter Brust (2:50,65 Min.) jeweils Zweite wurde. Auf den Bronzerang über 200 Meter Brust kam Ulrich-Utz Morche (3:38,11 Min.). Die weiteren Platzierungen: Jeweils Platz sechs: Ullrich-Utz Morche über 400 Meter Freistil (6:52,36), Deike Homeyer über 400 Meter Freistil (5:06,22), und Sina Krukenberg über 200 Meter Brust (2:59,92). Jeweils Platz acht belegten Johanna Brügge über 800 Meter Freistil (11:36,65) und Sina Krukenberg über 400m Freistil (5:09,86 Min.). Bei insgesamt 1028 Einzel-und 89 Staffelstarts waren in Wetzlar Masters 16 Landesschwimmverbänden und 235 Vereinen am Start.