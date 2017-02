Lars Mittwollen übernimmt Regionalligateam

(cc).

Am Basketball-Regionalligaspieltag der Damen in Lüneburg war bei den Hittfeld Sharks der Trainer Jordi Munoz nicht mehr von der Partie. Die Aufgaben als Head Coach hat Lars Mittwollen, der zugleich sportlicher Leiter der männlichen Jugendbundesliga ist, übernommen. „Wir hoffen, dass dem Team so neue Impulse gegeben werden können, damit es wieder in die Erfolgsspur zurück findet. Jordi wird uns weiterhin im Jugendbereich erhalten bleiben“, so Uwe Meincke, Koordinator für den weiblichen Bereich der Hittfeld Sharks. Beim Auswärtsspiel in Lüneburg konnte der neue Trainner allerdings noch nicht mit dem Team punkten, weil die Partie wegen einer defekten Korbanlage abgebrochen werden musste. Der Termin für die Neuansetzung steht noch nicht fest.