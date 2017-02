Lasse Buschmann holt Vizetitel

(cc). Bei den diesjährigen niedersächsischen Hallenmeisterschaften in Isernhagen gab es zwei Vize-Meisterschaften für Nachwuchsspieler aus unserer Tennis-Region: Lasse Buschmann vom TC Nordheide, der nur an Position acht gesetzt war, erreichte mit einer tollen Leistung überraschend das Finale Junioren U12. Auf dem Weg dorthin bezwang er den an Position zwei gesetzten Friedrich Hinze-Selch (SW Oldenburg) mit 7:6, 7:5. Im Endspiel musste er allerdings den Sieg der Nummer eins der Setzliste, Tjark Kunkel (TSV Havelse) nach 3:6, 0:6 überlassen. Einen weiteren Vizetitel sicherte sich Ada Gergec (TCH Buchholz) bei den Juniorinnen U12. Im Finale verlor sie gegen Julia Kämmerer vom TC Elbmarsch mit 6:1, 1:6, und 1:6.