Der 20-jährige Lasse Dittmer aus Tostedt hat bei der deutschen Meisterschaft bei der WKU (World Kickboxing & Karate Union) in Simmern/Hunsrück den internationalen Meistertitel in den Kategorien Softstyle und Waffe ohne Musik geholt. Beim Turnier war der Tostedter auch als Kampfrichter im Einsatz. Er lobte die Leistungsdichte. Für die WM hat sich Lasse Dittmer bereits in allen vier Kategorien qualifiziert.