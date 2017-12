Lateinformationen stellen sich vor

(cc). Am Samstag, 16. Dezember, werden sich fünf Lateinformationen von Blau-Weiss Buchholz in der Nordheidehalle dem Publikum präsentieren. Beginn ist um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Der Eintritt ist frei. Das Outfit ist bei allen Formationen neu. Das A-Team (1. Bundesliga) hat erst kürzlich mit Platz drei der Eliteklasse bei der Deutschen Meisterschaft (DM) in Bremen für einen Paukenschlag gesorgt. „Natürlich wollen auch in der neuen Bundesliga-Saison den nächsten Schritt nach vorn machen“, betont Blau-Weiss-Cheftrainerin Franziska Becker. „Wir werden erneut mit dem Erfolgsthema The Team an den Start gehen.“ Dafür wurde die Choreographie allerdings noch verfeinert. Die Zuschauer können sich auf ein Tanzevent der Spitzenklasse freuen.