"Laufpass" startet in Winsen

(cc). Am Montag, 1. Mai, geht es rund beim beliebten 33. Stadt- und Deichlauf in Winsen. Erster Start vom Schlossplatz ist um 9 Uhr. Auf dem Programm stehen verschiedene Laufdistanzen von 800 Meter bis hin zu 21,1 Kilometer für Läuferinnen, Läufer, und Walker. Bei diesem Laufvergnügen wird an einem Stand auch der neue Laufpass für die insgesamt zehn Volksläufe im Sportjahr 2017 kostenlos ausgegeben. Die Volkslaufserie im Landkreis Harburg um den Heidjer-Cup wird seit mittlerweile 17 Jahren gemeinsam von der Kreiszeitung WOCHENBLATT und der Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt.