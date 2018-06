Lennart Weckeck holt Landestitel

(cc). Bei den niedersächsischen Meisterschaften im Orientierungslauf hat sich Lennart Weckeck vom SC Klecken den Titel in der Sprint-Distanz gesichert. Nach zwei souveränen Läufen über vier Kilometer (Luftlinie) durch die Parks von Braunschweig verwies er die favorisierten Läufer aus Bad Harzburg und Worpswede in der Herren-Klasse auf die Plätze. Markus Dresel belegte bei den Herren Platz sieben. Einen weiteren Meistertitel errang Erhard Jübermann (beide SC Klecken). Er wurde als Erster der Landesrangliste in der Herren-Altersklasse (H65-) den Erwartungen gerecht und siegte überlegen.