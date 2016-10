Letzter Lauf am Sonntag in Borstel

(cc). Mit dem Lauf am Sonntag, 23. Oktober, geht die Volkslaufserie 2016 um den Heidjer-Cup zu Ende. Veranstalter ist der MTV Borstel-Sangenstedt, der die 38. Auflage seines Volkswaldlaufs um Punkt 10 Uhr auf der Sportanlage Heidlandsweg in Borstel startet. Angeboten werden Strecken von 500 Metern bis zu 5,2-, 10,7 Kilometer und dem Halbmarathon (auch Walking). Nachmeldungen sind noch am Sonntagmorgen möglich. Nach dem letzten Lauf können im Zelt die abgestempelten Laufpässe abgegeben werden. Wer an mindestens acht der insgesamt zehn Volksläufe im Landkreis Harburg teilgenommen hat, wird vom WOCHENBLATT und der Sparkasse Harburg-Buxtehude zu einem Dankeschönabend mit Essen eingeladen.