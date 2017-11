Liga-Turntag in Buchholz

(cc). Die Vorbereitungen für den Turntag der Regionalliga Nord im weiblichen Kunstturnen laufen bereits auf Hochtouren. Am 19. November sind insgesamt sechs Mannschaften am dritten und damit letzten Wettkampftag der Regionalliga in der Nordheidehalle in Buchholz am Start. Das Turn-Team Kiehn Group, dem auch Turnerinnen von Blau-Weiss Buchholz angehören, belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz. Auch das Team der Startgemeinschaft Hannover-KTG Lüneburger Heide möchte noch ins vordere Tabellenfeld vorrücken.