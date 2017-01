Lone Fischer trainiert Handball-Nachwuchs

Handball-Nationalspielerin Lone Fischer (Buxtehuder SV) trainiert am Donnerstag, 19. Januar, 15 Uhr, in der Gerhard-Langer-Sporthalle in Eyendorf mit rund 20 Spielerinnen der weiblichen C-, und B-Jugend des MTV. Die Trainingseinheit von 90 Minuten ist öffentlich. „Zuschauer sind ausdrücklich willkommen“, sagt MTV-Trainer Frank Breier: „Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, Fragen an Lone Fischer zustellen und Autogramme vom Star aus Buxtehude zu bekommen. Die Aktion unter dem Motto „ein Star zum Anfassen“ wird durch die Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt.