Losglück für die Handball- "Luchse"

Bei der Auslosung des Achtelfinals im DHB-Pokal der Frauen wurde am gestrigen Mittwochabend in Blomberg der Liga-Konkurrent Kurpfalz Bären als nächster Pokalgegner für die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08 - Rosengarten (2. Liga) aus dem Topf gefischt. Das Spiel findet in der Nordheidehalle statt. Erstligist Buxtehuder SV spielt in heimischer Halle gegen den TuS Metzingen. Die Partien im Achtelfinale sollen am Wochenende 4./5. November gespielt werden.