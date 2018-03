"Luchse" festigen Spitzenrang

Mit einem überzeugenden 34:26 (15:11)-Heimsieg am Samstagabend vor 380 Zuschauern gegen SV Werder Bremen geht der Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga der Frauen, HL Buchholz 08-Rosengarten, in die verdiente Osterpause. Bis zur 14. Minute konnten die Gäste beim Stand von 6:6 noch mithalten. dann fand der Tabellenführer aber besser zu seinem Spiel und führte zur Halbzeitpause bereits mit 17:12. Nach der Pause konnte die "Luchse" ihren Vorsprung bis auf 30:22 (50.) ausbauen, und siegten am Ende mit 34:26. Die besten Werferinnen beim Gastgeber waren Sarah Lamp, Kim Land, Johanna Heldmann und Melissa Luschnat mit jeweils sechs Toren. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.