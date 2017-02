„Luchse“ gehen in Lauerstellung

Mit einem 34:24 (20:8)-Auswärtssieg beim Aufsteiger HSG Hannover-Beverstedt behaupten die Handballfrauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz ihren dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga und bleiben mit 24:12 Punkten am Tabellenzweiten DJK / MJC Trier (24:12 Punkte nach 31:28 gegen Zwickau) weiter dran.Bereits nach acht Minuten gingen die Rosengarten- „Luchse“ mit 6:0 in Führung, und bauten den Vorsprung mit einer konzentrierten Leistung bis zum 20:8-Halbzeitstand weiter aus. Auch im zweiten Durchgang konnte der Tabellendritte über ein variables Spiel im Rückraum und mit wurfsicheren Außen über 23:9 (35.) auf 30:16 (50. Minute) erhöhen und am Ende einen verdienten 34:24-Sieg einfahren. Rosengartens Haupttorschützin der SGH war Paula Prior (10 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.