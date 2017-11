„Luchse“ gewinnen Nordduell

HANDBALL: Mit 36:28 zweiten Tabellenplatz verteidigt

Die Handballfrauen der HL Buchholz 08-Rosengarten haben vor mehr als 400 Zuschauern im Nordderby der 2. Bundesliga beim SV Werder Bremen mit 36:28 ihren zweiten Tabellenplatz verteidigt.Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (6:6, 9. Minute), gingen die Handball-Luchse (HL) durch die Treffer von Johanna Heldmann und Sarah Lamp mit 8:6 in Führung (10.). Diesen Vorsprung bauten die Gäste bis zum 13:7 (17.) weiter aus. Beim 9:17 (24.) aus Sicht der Gastgeber nahm Werder bereits die zweite Auszeit. Zur Pause lag Bremen mit 13:21 zurück.Nach dem Seitenwechsel konnte Werder Bremen auf 22:26 (42.) verkürzen. Doch die „Luchse“ waren drei Minuten wieder deutlich mit 33:28 in Front. In dieser Phase präsentierte sich die eingewechselte Zeliha Puls in prächtiger Torlaune, die mit ihren drei Treffern in Serie zum 36:28-Endstand traf. Haupttorschützin beim Tabellenzweiten war Johanna Heldmann, die auf insgesamt 14 Treffer kam.