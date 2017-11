„Luchse“ haben Pokal-Viertelfinale erreicht

In einem hochklassigen Tempospiel haben die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08 – Rosengarten am Sonntagnachmittag in der Nordheidehalle im DHB-Pokalspiel den Liga-Konkurrenten und aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga, Kurpfalz Bären Ketsch, mit 33:23 (17:10) Tore bezwungen und sind damit in das Viertelfinale eingezogen. Beste Werferin: Kim Land mit zehn Treffern.Weiter spielten im DHB-Pokal-Achtelfinale: Buxtehuder SV – TuS Metzingen 25:26 (15:11), Bensheim/Auerbach - Bayer 04 Leverkusen 21:25 (11:14), Bad Wildungen Vipers - Frisch Auf Göppingen 25:20 (14:10), Borussia Dortmund - SG BBM Bietigheim 25:29 (12:11), und Hannover-B. - VfL Oldenburg 27:41 (12:22). Das Viertelfinale wird am kommenden Mittwoch nach dem Spitzenspiel des Thüringer HC gegen Bietigheim ausgelost.