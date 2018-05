Luchse-Jubel mit der "Meisterschale"

HANDBALL: Am letzten Spieltag gab es einen 32:22-Heimsieg gegen Nürtingen

Für das "Meisterstück" in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen, das die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten schon vorzeitig geschafft haben, gab es am letzten Spieltag der Saison für die Mannschaft die verdiente Meisterschale. Vor der offiziellen Übergabe durch den HHV-Präsidenten Dr. Knuth Lange an Mannschaftsführerin Evelyn Schulz wurde ein 32:22 (13:6)-Heimsieg gegen die TG Nürtingen in der Nordheidehalle gefeiert. Beste Werferinnen: Laura Schultze, Paula Prior, und Johanna Heldmann (je 5 Tore). Nachbar und Koorperationspartner Buxtehuder SV kassierte überraschend in der 1. Bundesliga eine 24:30 (9:17)-Auswärtsniederlage beim TuS Metzingen. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.