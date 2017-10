„Luchse“ kassieren 1. Saisonniederlage

Die Handballfrauen der HL Buchholz 08 – Rosengarten sind nicht mehr ungeschlagen. Weil sie sich im Heimspiel der 2. Bundesliga zu viele Fehlwürfe leisteten, setzte es die erste Saisonniederlage.Die Handball-Luche (HL) haben die Partie gegen Aufsteiger FSG Waiblingen-Korb am Samstagabend knapp mit 27:28 (14:15) verloren, und sind vom ersten auf den fünften Platz der Tabelle abgerutscht. In einer so ausgeglichenen wie spannenden Partie fiel die Entscheidung vor 370 Zuschauern kurz vor dem Abpfiff. Vorher hatte Kim Land zum 27:27 (57. Minute) ausgeglichen. Den Siegtreffer zum 28:27 für das Gästeteam erzielte Waiblingens Haupttorschützin Lea Grube (insgesamt sechs Treffer) Sekunden vor Schluss. „Mit der gezeigten Leistung hätten wir es heute auch nicht verdient, das Spiel zu gewinnen“, ärgerte sich „Luchse“-Trainer Maximilian Busch. Die besten Werferinnen für den Gastgeber waren: Kim Land, Melissa Luschnat (je 6), Johanna Heldmann und Evelyn Schulz (je 5 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.