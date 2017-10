„Luchse“ mit Überraschungssieg

Buchholz: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – da kann David auch mal Goliath bezwingen. ...Die Handball-Frauen der HL Buchholz 08 – Rosengarten (2. Liga) haben am Sonntagnachmittag vor 270 Zuschauern in der Nordheidehalle in Buchholz einen überraschenden 27:21 (17:7)-Sieg im DHB-Pokal gegen den Erstligisten HC Rödertal gefeiert. Beste Werferinnen für die „Luchse“ waren Melissa Luschnat (6) und Sarah Lamp (5 Tore). Ausführlicher Bericht vom Spiel folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.