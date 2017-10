"Luchse"- Sieg sorgt für Begeisterung

HANDBALL: HL Buchholz 08-Rosengarten gewinnt 34:21 gegen Herrenberg

Die Handballfrauen der HL Buchholz 08-Rosengarten haben am Samstagabend vor 318 Zuschauern in der Nordheidehalle das Heimspiel gegen Verfolger SG H2Ku Herrenberg mit 34:21 (14:11) gewonnen und damit ihren zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga verteidigt. "In der ersten Halbzeit wurden noch viele Chancen ausgelassen. Im zweiten Durchgang lief es viel besser - bis zum deutlichen Sieg", freute sich Luchse-Coach Maximilian Busch, der seit einer Woche die Trainer-A-Lizenz besitzt. Die besten Werferinnen: Melissa Luschnat (6/3), Kim Land und Sarah Lamp (je 5 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.