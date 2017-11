„Luchse“ wieder Erster

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten haben wieder die Tabellenführung in der 2. Bundesliga der Frauen übernommen. Das Team von Trainer Maximilian Busch setzte sich nach großem Kampf am Samstagabend vor 322 Fans in der Nordheidehalle mit 32:25 (14:15) Toren gegen SV Union Halle-Neustadt durch. Haupttorschützin bei den „Luchsen“ war Evelyn Schulz mit insgesamt acht Feldtoren. "Die Mannschaft ist fit, und machte im zweiten Durchgang noch Kraftreserven frei", staunte Maximilian Busch. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.