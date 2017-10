"Luchse" wieder in der Erfolgsspur

Die Handballfrauen der Handbal-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten haben ihr Auswärtsspiel bei den Spreefüxxen in Berlin mit 31:27 (18:11) gewonnen, und sind damit in die Erfolgsspur der 2. Bundesliga zurück gekehrt.In der ersten Halbzeit lief es schon über 7:2, 13:6 bis zum 18:11-Pausenstand nach Plan. Am Ende der Partie waren es Evelyn Schulz und Zeliha Puls, die mit zwei Treffern in Folge den 31:27-Erfolg perfekt machten. Die "Luchse" sind jetzt Tabellenzweiter (8:2 Punkte). Spitzenreiter )9:3) sind die Kurpfalz Bären, die Tags darauf deutlich mit 27:17 gegen die TG Nürtingen siegten. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.