Luhdorf-Scharmbeck gewinnt Beachball-Cup

(cc). Den Sieg beim Beachhandballturnier in Ashausen sicherten sich die Teams der SG Luhdorf-Scharmbeck (Herren) und des HV Lüneburg bei den Damen. en Herren. Insgesamt waren sieben Damen- und vier Herrenmannschaften auf der Beachanlage des MTV Ashausen-Gehrden am Start.

Beim Herrenturnier hatten auch die Fußballer des MTV Ashausen-Gehrden teilgenommen, die eigentlich gar nichts mit Handball zu tun haben. Dem Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga gelangen zwei schöne Siege im Sand. Die Handballdamen des gastgebenden MTV hatten sich unter dem Namen Yobo mit der A-Jugend aus Ashausen aufgestellt und wurden am Ende Vierter. Gegen den späteren Turniersieger HV Lüneburg, verloren sie im letzten Spiel erst im Penaltywerfen.

Die Ergebnisse: Damen: 1. HV Lüneburg, 2. Ashausen I, 3. Hollenstedt, 4. Yobo Ashausen, 5. Rosengarten II, 6. Luhdorf, 7. Ashausen II. Herren: 1. Luhdorf, 2. Adendorf, 3. Ashausen Fußball, 4. Krug 09.