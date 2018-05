Luhmühlen 2018 wird "weltmeisterlich"

(cc). Beim internationale Turnier der Vielseitigkeitsreiter vom 14. bis 17. Juni in Luhmühlen, im Jahr der Weltreiterspiele, werden die deutsche Vielseitigselite und Top-Reiter aus zwölf weiteren Nationen am Start sein. "Auch die frischgebackene Badminton-Siegerin Jonelle Price aus Neuseeland hat genannt", berichtet Julia Otto, Geschäftsführerin der Turniergesellschaft: "In der von DHL präsentierten Vier-Sterne-Prüfung werden unter anderem Andreas Dibowski, Marina Köhncke und Felix Etzel an den Start gehen." Kartenvorverkauf: www.ticketmaster.de