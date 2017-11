Marleen Koch auf dem Treppchen

Vier Seilspringerinnen der Rope-Skipping-Abteilung des TSV Buchholz 08 haben erstmals an einem Wettkampf in Rinteln teilgenommen, und prompt Plätze auf dem Treppchen erreicht. „Marleen Koch hat sogar in ihrer Altersklasse den Sieg geschafft“, berichtet 08-Trainerin Romy Torpus mit berechtigtem Stolz: „Dazu gab es noch einen vierten Platz für Leonie Ruske, und jeweils Platz fünf für Sieke Hoffmann und Leonie Becker.“ Rope Skipping bezeichnet eine sportlichere und wettkampfmäßig betriebene Variante des „Seilspringens.“ Der Einzelwettkampf setzt sich aus drei Ausdauerdisziplinen und einem Freestyle zusammen.